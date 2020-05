Mauritanie : 22 nouveaux cas de Covid-19 (Total 62)

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Mauritanie a enregistré ce dimanche 22 nouveaux cas de covid-19, ce qui porte à 62 le nombre de contaminations à travers le pays, a annoncé en conférence de presse le directeur de la Santé publque, Sidi Mohamed Zahaav.

Actuellement, le pays compte 62 cas confirmés de Covid-19 dont 4 décès et 6 guérisons.

La propagation du coronavirus s’est élargie dans 7 des 15 wilayas (régions) du pays, à savoir les trois régions de la capitale Nouakchott et d'autres du sud et du sud-est (Brakna, Assaba, Gorgol et Hod el-Chargui).