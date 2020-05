Mauritanie : 10 nouveaux cas de Covid-19 (Total 141)

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Mauritanie a enregistré, ce mercredi, 10 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 141 le nombre de personnes contaminées au nouveau coronavirus.

Ces résultats ont été obtenus après réalisation de 93 testes sur des personnes en contacts avec des cas confirmés de covid-19 et sur d’autres qui ont appelé sur le numéro vert (1155), a précisé le directeur de la Santé publique, Sidi Ould Mohamed Zahaav.

A ce jour, la Mauritanie compte 141 cas confirmés de covid-19 dont 4 décès et 6 guérisons et le virus s’est propagé dans 8 régions du pays Nouakchott-Nord, Nouakchott-ouest, Nouakchott-sud, Adrar, Assaba, Brakna,Gorgol et Trarza.