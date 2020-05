Mauritanie : Evasion d’un patient de covdi-19

ALAKHBAR (Nouakchott) - Selon des soures d'Alakhbar, un patient de covid-19 s’est évadé, jeudi soir, lors de son évacuation du centre hospitalier de Nouakchott vers son lieu de prise en charge à l’Université de Nouakchott.

Le patient s’est échappé en sautant de l’ambulance qui le transportait sur la route de Nouadhibou. Il y avait à bord un infirmier avec le chauffeur et un autre malade du nouveau coronavirus.

A ce jour, la Mauritanie compte 173 cas confirmés de covid-19 dont 4 décès et 6 guérisons et le virus s’est propagé dans 9 régions du pays Nouakchott-Nord, Nouakchott-ouest, Nouakchott-sud, Nouadhbou, Adrar, Assaba, Brakna,Gorgol et Trarza.