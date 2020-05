Mauritanie - Covid-19 : 6e décès, 27 nouveaux cas (Total 200)

ALAKHBAR (Nouakchott) - Sur 965 testes réalisé ce vendredi dont 802 rapides, la Mauritanie a enregistré 27 nouveaux cas de Covid-19 ce qui porte à 200 le nombre de personnes contaminées au nouveau coronavirus. Il y a également deux nouveaux décès ce qui fait un total de 6 décès.

Le 27 nouveaux cas sont répartis ainsi :

3 Ksar

5 Teyaratt

3 Arafat

6 Toujinine

1 Dar Naïm

7 El-Mina

7 Tevragh Zeiya

1 Chami

A ce jour, la Mauritanie compte 200 cas confirmés de covid-19 dont 6 décès et 6 guérisons et le virus s’est propagé dans 9 régions du pays Nouakchott-Nord, Nouakchott-ouest, Nouakchott-sud, Nouadhbou, Adrar, Assaba, Brakna,Gorgol et Trarza.