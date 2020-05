Mauritanie : 27 nouveaux cas de Covid-19 (Total 227)

ALAKHBAR (Nouakchott) – Sur 255 testes réalisés, ce samedi, la Mauritanie a enregistré 27 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 227 le nombre de contaminations.

Il s’agit tous de cas « contacts » répartis ainsi :

Arafat 2

Ryad 1

El-Mina 1

Tevragh Zeina 6

Ksar 3

Sebkha 1

Tjinine 12

Dar Naïm 1

A ce jour, la Mauritanie compte 227 cas confirmés de covid-19 dont 6 décès et 6 guérisons et le virus s’est propagé dans 9 régions du pays Nouakchott-Nord, Nouakchott-ouest, Nouakchott-sud, Nouadhbou, Adrar, Assaba, Brakna,Gorgol et Trarza.