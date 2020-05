MAKEYOURMASK : Une initiative internationale pour ralentir la COVID-19

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Challenge #MakeYourMask (« Fabriquez votre masque ») a été lancé dans plusieurs pays d’Afrique (Sénégal, Mauritanie, Nigeria, Egypte, Gambie, Ghana…) pour inciter chacun à utiliser les masques et à les faire soi-même de façon très simple, en 30 secondes et de façon personnalisée à partir de matériaux récupérés chez eux.

Make Your Mask est une initiative communautaire imaginée par un groupe d’employés de BP et Castrol Africa qui ont réalisé que les consignes de distanciation sociale étaient impossibles à respecter dans certaines parties du continent.

Le Challenge #MakeYourMask a été lancé sur les réseaux sociaux et relayé par les radios et espère toucher le plus grand nombre pour éradiquer la pandémie. La conception des masques a été spécifiée par le Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC Afrique).

Des célébrités du continent, notamment Youssou Ndour, artiste sénégalais et véritable icône culturelle, et Francois Pienaar, ancien capitaine de l’équipe sud-africaine de rugby championne du monde, soutiennent l’initiative #MakeYourMask. Francois a ainsi déclaré : « Je contribue à la lutte contre le COVID-19. Et vous ? »