Mauritanie : Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 28 Mai 2020 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :



- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) de Nouakchott ;



- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) d’Aïoun.



- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de la Ferme de M’Pourié.



- Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n°2006-126 en date du 4 Décembre 2006, portant statut des enseignants chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires modifié par le décret n°2019-115 du 11 juin 2019.



Les modifications du statut des enseignants chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires introduites par le présent projet de décret portent sur les conditions d'éligibilité pour l'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux grades de Professeurs des Universités, de Professeurs Habilités et de Maîtres de Conférences, ainsi que sur les conditions d'éligibilité pour le recrutement par voie de concours aux postes de Maître- assistant.



Elles permettent également le recrutement par voie de concours des enseignants chercheurs mauritaniens en poste à l'étranger et fixent les conditions y afférentes.



Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement a présenté une communication relative à l’adoption d’une charte graphique gouvernementale.



Cette communication a pour objet de rappeler l'importance que revêt l'application scrupuleuse du dispositif légal relatif au respect des symboles nationaux dans tous les domaines.



A cet égard, la création, pour la première fois, d'une charte graphique de la République Islamique de Mauritanie a devra de permettre l'uniformisation de l'aspect des documents officiels et des supports utilisés par l'Administration tels que les en- têtes, les enveloppes, les affiches, les supports médiatiques, les sites Web et les pages officiels sur internet.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:



Ministère des Finances



Cabinet du Ministre



Chargé de Mission: Mohamed Lemine Ould Ahmed, précédemment Conseiller Economique au Ministère de l'Economie et de l'Industrie.



Ministère des Affaires Islamiques et de l'Enseignement Originel



Cabinet du Ministre



Charge de Mission : Mohamed Ould Abdallahi, précédemment Directeur des Affaires Administratives et Financières au même département



Conseiller charge de l’Alphabétisation : Sidi Mohamed Ould El Bechir, précédemment Dircteur Général de l'Etablissement des Awqafs



Conseiller chargé de l’Information et de la Communication : Moulaye Ould Bouhaida



Conseiller chargé de l’Enseignement Originel : El Bane Ould Salem Ould Sidi Mohamed, précédemment Directeur de la Lutte Contre l’Analphabétisme et de l’Enseignement des Adultes



Conseiller chargé des Technologie Nouvelles : Ahmed Ould Tah, précédemment Conseiller chargé de l’Enseignement Originel



Conseiller chargé des Programmes: Sidi Mohamed Ould Ahmed Salem, précédemment Inspecteur au même département



Inspection Interne



Inspecteur ;Hamoud Ould Cheikh, précédemment Conseiller chargé des Programmes



Inspecteur : Cheikh Boutar Ould Boune



Administration Centrale



Direction de l’Orientation Islamique



Directeur Adjoint :Ahmed Ould Mohamed Yahdih



Direction du Hajj et de la Oumra



Directeur Adjoint :Sid Ahmed Ould Sid’El khalil, précédemment Secrétaire Général de l' Université Islamique d’Aioun



Direction chargée des Établissements



Directeur Adjoint :Mohamed Ould Alioun, précédemment Directeur Adjoint de l’Orientation Islamique



Direction des Instituts Régionaux et Communautaires



Directeur : Ahmed Jiddou Ould Mohamed, Professeur d'Enseignement Secondaire



Directeur adjoint : Tiyib Ould Ahmed Zeidane, précédemment Chef de Service au même Département



Direction des Medias et de la Publication



Directeur : El Weli Ould Taha, Professeur



Directrice Adjointe : Lalla Mint Vadili , Institutrice



Direction des Affaires Administratives et Financières



Directeur: Mohamed El Mamoune Ould Minahne, précédemment Chargé de Mission au même Département



Direction de la Lutte Contre l’Analphabétisme et de l’Enseignement des Adultes



Directeur : Mohamed Salek Ould Welate, précédemment Directeur adjoint du Hajj et de la Oumra



Etablissements Publics



Institut Supérieur des Etudes et des Recherches Islamiques



Directeur Général :Docteur El Hacen Ould Amar Beloul, précédemment Inspecteur Général de l'Enseignement Supérieur



Directeur adjoint: Docteur Sid Mohamed Ould Mohamed Ould Elarbi Ebabeh, Professeur



Université Islamique d’Aioun



Secrétaire Général : Docteur Abdallahi Ould Sidi Ahmed Vall, précédemment Inspecteur au même Département



Etablissement National des Awqafs



Directeur : Ahmed Ould Allal, , précédemment Directeur du Centre de Formation Professionnelle



Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie



Etablissements Publics



Société Nationale MAADEN Mauritanie



Directeur Général: Hamoud Ould M'hamed, précédemment Président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel.