Collectif des immigrés-Guidimaxxa Konpe : Lettre ouverte au Gouvernement

Bonjour chers compatriotes, cher gouvernement,

Devrons nous laisser de pauvres immigrés se faire instrumentaliser par des politiciens, à quel dessin? Ma réponse est non.

Le guidimakha compte aujourd’hui plus de 500 personnes venues de la diaspora pour les besoins qui nous le savons tous sont nécessaires pour la survie de toute personne: rendre visite à sa famille au moins chaque deux ans. La famille étant importante, on se doit de féliciter ses hommes intègres qui tout le long de leur vie travaillent pour sortir leur famille du cercle infernal de la pauvreté.

Il y’a de cela 5 jours où un peu plus, l’on apprend de source « Watssap » que des avions seront affrétés pour ceux voulant regagner leur résidence principale qui pour la plupart est immatriculée en France et en Espagne. Au grand dam de tous, personne ne peut sortir de sa région à cause du Covid. Mais il était mention dans cette missive que seul le gouverneur pouvait attribuer un laisser passer pour ces vaillants pères de familles.

Manu militari, ils se rendirent tous à Sélibaby et de la commence une longue attente qui durent depuis 72 h sans que personne ne puissent leur donner une explication.

L’histoire retiendra que toute personne qui pour des raisons de santé ou de travail, si par malheur lui arrivait quelque chose, le gouvernement mauritanien en sera responsable.

Dernière chaque immigré, nous avons au moins 20 personnes qui lui sont redevables des revenus qu’il envoie chaque fois qu’il le peut.

Es ce difficile pour un état de répondre favorablement à la demande de ses pères de familles?

Qu’attendez-vous vous pour réagir et dire à vos gouverneurs de région que ces pères de familles ne sont pas des moins que rien, qu’ils ont des droits comme tout mauritanien.

J’espère que notre requête trouvera oreille attentive et qu’elle ne sera pas politisée pour qu’une partie de l’élite s’érige brusquement en défenseur des immigrés.

Le collectif des immigrés-Guidimaxxa Konpe

TCK.