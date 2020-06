Mauritanie : La USADF régit à l’appel à la solidarité nationale lancée par le chef de l’état

ALAKHBAR (Nouakchott) - À la suite de l’appel à la solidarité nationale lancé par le chef de l’état, Son Excellence Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, L’USADF (Fondation Américaine pour le Développement en Afrique) a développé un programme appelé CARES (Capital pour l’Appui à la Résilience africaine et le Soutien aux Entreprises). Ce programme comprend plusieurs phases : la première phase consiste à mener des enquêtes auprès de nos 14 projets identifiés (9 projets en cours de réalisation et 5 projets qui ont récemment expiré) pour déterminer le degré d’impact de la pandémie sur la performance de ces projets et sur la vie quotidienne de nos bénéficiaires. Ces enquêtes ont abouti à l’identification entre autres, des problèmes suivants :

- la baisse de la production due à de multiple facteurs,

- l’augmentation du cout du transport de la production et des intrants,

- la mévente de la production due à la concurrence, et le manque d’infrastructures adéquates pour le stockage des produits

- l’incapacité de payer les salariés et,

- l’anxiété causée par la non-disponibilité des intrants pour les campagnes à venir.

Liste des 14 projets bénéficiaires

# ORGANISATION REGION MONTANT (USD) 1 ANDI-AGRO, SARL Nouakchott $10 000 2 Compagnie GLE des Ers (COGER) Nouakchott $10 000 3 Ganki Femmes Agricultural Cooperative Trarza $10 000 4 Cooperative Agricole Falokone Trarza $10 000 5 GIE Intaj Mauritanie Nouakchott $10 000 6 Cooperative Agropastorale de Boinguel Thillé Brakna $10 000 7 AGPO de Tawaz/ADRAR Atar Adrar $15 000 8 Coopérative Tichilit El Khadim et Environs H. El Chargui $10 000 9 UAGPO de l'Assaba, Kiffa Assaba $15 000 10 Diougoudiam/Gouraye Guidimaka $10 000 11 Diokere Endame, Toufoundé Civé Gorgol $10 000 12 Letihade El Jemhoure, Bokol/Monguel Gorgol $15 000 13 UNASOAD, Atar Adrar $10 000 14 Fede Pinal Bamtare Gorgol $10 000

Pour donner suite aux contraintes identifiées, la deuxième phase consiste à définir des stratégies à court et moyen terme pour mitiger l’impact négatif de la pandémie sur nos bénéficiaires, notamment la satisfaction de leurs besoins immédiats, le renforcement de leurs capacités d’adaptation et de résilience (innovation et création de nouvelles opportunités), et le renforcement de leurs capacités de reconfiguration des activités pour l’amélioration de leurs conditions de vie et lutter activement contre la pandémie.

La troisième phase consiste à chiffrer les couts, et à débourser les fonds à partir du Trésor Américain. Nous sommes en ce moment dans cette phase. Il faut signaler que cette phase comprend deux volets : le premier volet concerne le déboursement des fonds pour les projets actifs, et le deuxième volet pour les projets qui ont expiré.

En outre, la Fondation a lancé un appel à candidatures à tous les opérateurs dans le domaine des énergies renouvelables pour soumettre des projets d’électrification solaires des centres de santé dans les zones rurales.

La Fondation Américaine pour le Développement en Afrique (United States African Development Foundation, ou USADF) est une agence Publique du Gouvernement des Etats – Unis financée par le Congrès Américain, avec comme mandat unique de faciliter l’accès des communautés Africaines pauvres et vulnérables à des opportunités économiques susceptibles d’améliorer leurs conditions de vie. La Fondation est présente dans plus de 21 pays Africains.