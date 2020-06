La Mauritanie augmente ses revenus chez Kinross-Tasiast

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Gouvernement Mauritanien et la société Kinross Gold Corporation (société mère de Kinross Tasiast) ont signé, ce lundi, un accord visant l’augmentation des revenus de l'État provenant de la Mine de Kinross Tasiast.

Selon l’accord, un nouveau mécanisme sera adapté pour indexer la valeur des redevances sur le prix de l'or sur le marché mondial. La nouvelle valeur des redevances oscille entre 4 et 6,5% des royautés au lieu de la redevance fixe à 3% qui était précédemment appliquée.

L'État mauritanien va, pour la première fois, participer aux instances décisionnelles de l'entreprise en faisant figurer des représentants au Conseil d'administration de toutes les filiales de Kinross Mauritanie.

L'État va participer à hauteur de 15% aux grands projets de nature stratégique par l’octroi d'une licence d'exploitation à la mine sud de Tasiast (Setsa), à des conditions améliorées, tout en veillant à ce que le taux futur puisse passer à 25%.

Kinross Tasiast va davantage renforcer la capacité des entreprises nationales et améliorer les performances de la nouvelle Agence Nationale des Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier (ANARPAM) en fournissant chaque année un demi-milliard d’ouguiyas anciennes au profit des institutions affiliées au secteur de mines. Ce soutien se poursuivra tout au long de la période de production.

Kinross Tasiast va aussi œuvrer à privilégier les entreprises nationales et à accroître leur participation en application de la politique du ministère visant à soutenir le contenu local et à augmenter ses retombées.

Par ailleurs, l’accord programme sur une période de 5 ans (à partir de 2021) le payement de 1,6 milliard d’Ouguiyas d’arriérés dus à l'entreprise en rapport avec l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La cérémonie de signature simultanée a eu lieu dans les locaux du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie à Nouakchott et au siège principal de Kinross à Toronto au Canada. L'accord a été signé par Mr. Mohamed Abdel Vettah, Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Energie, au nom du Gouvernement Mauritanien, et par Mr. Paul Rollinson, CEO de Kinross Gold Corporation.