La conférence de presse : le Premier a fait preuve de tact et de sérénité

La conférence de presse du premier ministre, Ismael Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya a été un moment de grande communication pour le Gouvernement.

C’est une démarche innovante à encourager par ce qu'elle honore le jeu démocratique et consacre la liberté de la presse. Le premier Ministre a répondu aux questions des journalistes avec tact et pertinence en éclairant l’opinion sur divers sujets de préoccupation de l'heure.

La sérénité, le calme et l'humilité qui ont été l'attitude et la posture du premier Ministre Ismaël Ould Bodde Ould Cheikh Sidiya face à la presse sont des signes rassurants attestant de sa connaissance et maîtrise parfaite des dossiers.

Cette rencontre n'a pas été une mise en scène. Nous avions eu la liberté et toute la largesse de choisir nos questions suivant les thèmes du point de presse.

En tant qu’acteur des médias publics, pour la première, je peux témoigner que nous n’avions subi aucune pression ou influence de la part de la hiérarchie.

Cela mérite d'être souligné. Cette confiance à la presse est un marqueur de sérénité et de transparence. C'est sans doute une nouvelle ère qui s'ouvre dans le rapport entre la presse publique et les autorités.

Dans le passé, les journalistes des médias publics étaient frileux et craintifs voire absents dans des rendez-vous de cette nature. Nous nous contentions juste de relayer séminaires et autres activités ordinaires des membres du Gouvernement. Certains compatriotes nous ont trouvé peut être moins percutant ou décevant. A ceux-là, j'ai envie de dire qu'être journaliste, c'est de penser d'abord à l’intérêt général.

En cette période cruciale de l'histoire de notre pays, marquée par la pandémie de la COVID19, le patriotisme doit l'emporter pour unir nos efforts dans la pluridisciplinarité.

Dès lors, la presse doit faire preuve de responsabilité et de retenue sans complaisance pour aborder les sujets avec discernement.

En définitive, la conférence de presse avec le premier Ministre a été un succès à tous égards : communicationnel et de prestations personnelles pour ce qui est de ses qualités d’homme d’état et de chef de Gouvernement.

Seyré SIDIBE, journaliste à Radio -Mauritanie