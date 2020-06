Mauritanie : Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 18 juin 2020 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de la Société Nationale d’Aménagements Agricoles et de Travaux (SNAAT).



Informé de la dernière évaluation effectuée par le Comité Interministériel chargé de la gestion de la pandémie du COVID 19, le Conseil a délibéré longuement sur la situation tout en insistant sur l'importance de prendre en compte l'équilibre nécessaire entre l'allègement des contraintes imposées et le respect des exigences sanitaires.



A cet égard, Son Excellence le Président de la République a instruit le Ministre de la Santé à l'effet de procéder rapidement à la mise en place du dispositif dédié aux villes de l'intérieur qui devra permettre d'intensifier les testes de dépistage et de fournir une réponse médicale convenable aux cas enregistrés dans ces villes.





Après la mise en place de ce dispositif, une nouvelle évaluation de la situation sanitaire sera effectuée et des décisions de nature à préserver la santé et les intérêts des populations seront prises.



Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle, le Ministre de l’Enseignement Fondamental et de la Réforme du Secteur de l’Education Nationale et le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication ont présenté une communication conjointe portant sur la révision des programmes de l’enseignement secondaire, la révision des curricula de l’Ecole Normale Supérieure et la revue des manuels scolaires.



Cette communication esquisse les grandes lignes d'une révision devenue nécessaire des programmes de l’enseignement secondaire et des curricula de l’Ecole Normale Supérieure, afin de pouvoir répondre de façon adéquate aux exigences de la réforme de l'éducation nationale dont les premières cohortes sont attendues en première année du secondaire dans 6 à 7ans.



A cet effet, ladite révision des programmes de l’enseignement secondaire sera conduite suivant une démarche participative tout en prenant en compte les besoins sociologiques du pays, le niveau de compétence exigé pour cet ordre d'enseignement, le niveau actuel de l'enseignement fondamental et en se projetant dans la perspective de la réforme du secteur éducatif engagée actuellement.







Le Ministre du Développement Rural a présenté les deux communications suivantes :



- Communication relative à la Campagne agricole 2020-2021.



Cette communication fait le point sur la situation du secteur de l'agriculture dans le contexte de la Pandémie du COVID 19 et propose un train de mesures tendant à concrétiser les orientations de Son Excellence le Président de la République relatives à l'amélioration de manière significative des conditions de production à l'effet de booster la productivité et la compétitivité du secteur dans un souci d'atteindre à court terme l'autosuffisance alimentaire.





- Communication relative à l’invasion du criquet pèlerin.



Cette communication présente la situation acridienne actuelle dans notre pays, évalue le risque d'une invasion de criquets pèlerins en provenance de l'Afrique de l'Est, et expose les mesures identifiées et arrêtées pour faire face à ce péril, le cas échéant.