L’UPR loue l'accord entre le gouvernement et Kinross

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Bureau Exécutif du parti de l’Union Pour la République (UPR) au pouvoir a loué l'accord conclu entre le gouvernement et la société Kinross Tasiast, qui a permis de réaliser d’importants résultats ayant contribué à régler les divergences existantes avec la société au moindre cout, indique l’UPR.

Le Bureau Exécutif a fait ces déclarations au cours de sa réunion organisée hier samedi matin 20 juin courant, pendant laquelle, il a approuvé un certain nombre de décisions, notamment la ratification des règlements intérieurs des deux commissions des femmes et des jeunes, en plus du plan médiatique du parti, l’organigramme de l’Union et les propositions relatives au mécanisme de financement du parti de la part de ses adhérents.

Le président du parti a prononcé à l’occasion un discours dans lequel il a souligné le retour à la normalité des réunions régulières de l’UPR, qui se tiendront à leurs dates habituelles, après des mois de gel en raison de la propagation du coronavirus appelant le parti et ses organes à cohabiter avec précaution avec la pandémie du Covid-19.