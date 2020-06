Kiffa : L’aide de l’Etat expose les populations à la Covid-19

Dans des circonstances inquiétantes, j'ai constaté le 19 juin, une foule des citoyens au centre ville de Kiffa qui souhaite bénéficier des ‘aides’ de l'État sans aucune mesure de protection et sans aucun encadrement de la part des autorités locales.

Il n'échappe à personne aujourd'hui, que la situation et hors de contrôle et que le moindre regroupement pourrait être catastrophique.

Pour ces raisons, je souhaite tirer la sonnette d'alarme et demander aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités afin de sécuriser la ‘campagne’ de distribution d'aides financières.

Je ne suis pas sans savoir que l'état ne peut pas tout gérer et que chaque citoyen doit prendre sa part de responsabilité, mais c'est le rôle de l’État d'être présent quand il faudra, pour assurer la sécurité de ses citoyens.

Je rappelle que le virus du COVID-19 s'est propagé dans la ville de Kiffa après la visite d'un membre du ministère de la santé pour réaliser des opérations de maintenance des appareils au niveau de l’hôpital.

Cet événement suscite de poser quelques questions essentielles :

1- Est-ce que l'intervenant a été testé avant d'être envoyé en mission ?

2- Est-ce que intervenant a été sensibilisé sur le virus ?

3- Pourquoi cet intervenant a été en contact avec d'autres personnes qui n'ont rien avoir avec l'objectif de sa mission initiale?

Ces questions méritent des réponses de la part du ministère de la santé.

Je ne suis pas là pour nourrir quelconque théorie, je cherche tout simplement à analyser les causes de ce défaut de vigilance et surtout y remédier dans les plus brefs délais avant qu'il ne soit trop tard.

Je reviens au sujet du jour, qui lui aussi suscite quelques questions :

1- Pourquoi les autorités locales à Kiffa sont intervenues trop tard pour disperser la foule de citoyens regroupés au centre, sachant que la commissariat de police est à moins de 300m et la garde nationale à moins de 700m ?

2- Pourquoi ne pas envisager une stratégie plus sûre pour la distribution d’aides ? Le gouvernement a précisé qu'une liste des bénéficiaires a été établie avec leurs coordonnées GPS, Tél, Nom..

Les autorités locales peuvent donc se charger d'acheminer cette ‘aide’ et éviter que les gens se regroupent. Cela permettra d'éviter le déplacement des centaines de voitures avec des personnels qui peuvent éventuellement être porteuses du virus (comme par exemple l'intervenant du ministère de la santé)

Je termine en disant que la situation est chaotique et qu'il faudrait beaucoup plus de rigueur et de professionnalisme.

Mohamed ould Mohamed Fadel ould ABDAWA