Sahel : Le G5 va renforcer la lutte anti-terroriste dans la Zone des trois frontières

ALAKHBAR (Nouakchott) - A l’issue du sommet de Nouakchott qui a réuni mardi les pays du G5 Sahel et leurs partenaires notamment la France et l’Espagne, il a été décidé de renforcer la lutte anti-terroriste dans le Zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, suivant les recommandations au Sommet de Pau en France, tenu en janvier.

Dans ce contexte, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a salué les progrès réalisés depuis le sommet de Pau: « En janvier dernier, nous avions annoncé la mise en place de la "Coalition pour la Sahel", articulée autour de quatre axes, à savoir la lutte contre le terrorisme; le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité; l’appui au retour de l’Etat dans les zones de crise et l’aide au développement. Aujourd'hui, nous sommes rassurés de constater que ce cadre a permis de réaliser des progrès significatifs. En effet, sans vouloir revenir sur le bilan, je signalerai la conduite des opérations militaires, en particulier la mise en place du mécanisme de commandement conjoint à Niamey qui permet, actuellement, le bon déroulement de l’opération d’envergure Sana »

En même temps, le président mauritanien estime qu’il faut aussi régler la crise libyenne qui selon lui continue à nourrir les groupes terroristes, à travers le trafic d’armes, de drogue et d’êtres humains.