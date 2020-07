Mauritanie : Enquête sur détournement et faux monnayage à la Banque centrale

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Pôle anti-corruption au bureau du Procureur de la République à Nouakchott Ouest a ouvert une enquête sur le détournement de devise et la découverte de fausses monnaies en euros à la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), selon un communiqué dont Alakhbar a reçu une copie.

L’enquête fait suite à une plainte déposée vendredi (3 - 07- 2020) par la BCM contre la trésorière en charge des opérations de change et toutes les personnes visées par l'enquête. Plusieurs suspects, dont la trésorière, ont été arrêtés.

Le Ministère Public a chargé la Direction de la lutte contre les délits économiques et financiers au sein de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) de procéder à des recherches et d'effectuer des enquêtes sur les faits annoncés, conformément aux dispositions de la loi de procédure pénale, de la loi anti-corruption et de répression du blanchiment d'argent.



En même temps, le Ministère Public avertit tout le monde que le non-respect de la confidentialité des procédures, la publication et la diffusion de tout ce qui pourrait nuire à l'intérêt de l’enquête, de nature à perturber l'opinion publique ou affecter la vie économique, tout cela expose les auteurs aux peines prescrites par la loi.