Vers un nouveau comité de réforme de la presse

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a mis en place un haut comité chargé de réformer le secteur de la presse.

Le comité qui sera annoncé prochainement va présenter des propositions de réforme de la presse du pays.

Le futur comité sera présidé par l'ancien ministre et diplomate Mohamed Mahmoud Ould et Wedady et va comprendre les journalistes Kissima Diagana, Abdella Ould Mohamedou, Aïcha Ahmed Bilal et Ngaïdé Alassane.