Mauritanie : Nouvel appui de l’UE pour faire face à la Covid-19

ALAKKHBAR (Nouakchott) - L’Union européenne vient de donner son accord au décaissement d’un appui budgétaire d’environ 350 millions de nouveaux Ouguiyas (8 375 000 EUR) qui vise à soutenir les efforts de la Mauritanie pour atténuer les effets socio-économiques de la crise générée par la pandémie de la Covid-19.





Cet appui budgétaire est un nouvel acte concret de soutien européen à la Mauritanie dans une période particulièrement difficile. Il renforce les efforts du gouvernement de limiter les conséquences de la crise sur les ménages les plus pauvres et les populations défavorisées y compris les migrants. Cet appui vise aussi à donner une impulsion à l’avancement des réformes favorisant une meilleure gestion des ressources publiques au bénéfice de toute la population.





L’aide européenne, en collaboration avec le Ministère de la Santé, c’est déjà concrétisé dans les derniers mois à travers l’acquisition et la distribution de matériel de protection à 500 structures sanitaires, la construction de 18 incinérateurs, la fourniture d’équipements et consommables pour 30.000 tests PCR et la formation de 300 personnel de santé.