Mauritanie : Les avocats aux urnes pour élire un nouveau bâtonnier

Alakhbar (Nouakchott) - Quelques 308 avocats mauritaniens sont appelés aux urnes ce jeudi pour élire le 11é bâtonnier de l'Ordre National des Avocats (ONA), un poste disputé entre Me Brahim Ould Ebéti, et Me Mohamed Ahmed Hadj Sidi.

Le vote qui devait se tenir le mois dernier avait été reporté en raison de la covid-19.

Le vainqueur de l'élection aura un mandat de 3 ans renouvelable une fois

10 avocats se sont succédés au poste de bâtonnier de l'Ordre National des Avocats Mauritanien depuis sa création:

- Ahmed Kouli Cheikh Sidya (1980-1983)

- Diabira Marouf (1983-1983)

- Hamdi Mahjoub (1983-1985)

- Mohamed Cheyna Mohamedou (1985-1987 et 1989-1991)

- Yacoub Diallo (1987-1989)

- Mahfoudh Betah (1991-2002)

- Mohamed Maleinina Mohamed Khalifa (2002-2005)

- Ahmad Cheikh Sidya (2005-2008)

- Ahmad Salem Bouhoubeyni (2008-2014)

- Cheikh Hendi (2014-2020).