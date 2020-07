Mauritanie : Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 23 juillet 2020 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :



- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.



- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Rosso.



- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Ecole de Santé Publique de Sélibabi.



- Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret n°82-066 du 27 mai 1982 portant création et organisation du Centre Supérieur d’Enseignement Technique (CSET).



Le présent projet de décret a pour objet de renforcer les missions et la gouvernance du Centre Supérieur d’Enseignement Technique pour lui permettre de jouer pleinement son rôle en tant qu'élément essentiel du dispositif national de développement de la qualité de la formation technique et professionnelle dans les principaux secteurs de l'économie nationale.



Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre des Pêches et de l’économie Maritime a présenté une communication sur la nouvelle Stratégie d’Aménagement et de Développement Durable et Intégré des Pêches Maritimes 2020-2024.



Cette stratégie a été élaborée afin de guider l'action publique dans le secteur pour la période 2020-2024 et ajuster les objectifs du développement des pêches maritimes aux orientations de la politique générale du Gouvernement en termes de préservation de la ressource, de création de la richesse, d'emplois, de renforcement de la sécurité alimentaire et d'instauration d'une bonne gouvernance.