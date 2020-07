Lettre ouverte de soutien au Directeur général sortant de L’ASECNA / Mohamed MOUSSA

Qui est M. MOUSSA

Actuellement Directeur général de L’ASECNA depuis 2016 et candidat à sa propre succession.

Ingénieur de la navigation aérienne de classe exceptionnelle et économiste formé en France et au Niger il a mis sa riche expériences au service de L’ASECNA en occupant différentes fonctions dont notamment

- Chef de service des projets.- Chef de département de la maintenance.- Directeur de l’école régionale ERNAM.- Représentant en Mauritanie.- Représentant aux Comores.- Directeur des ressources humaines.

Dans son pays le NIGER il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels dont

- L’intérieur et sécurité.- Le commerce.- Le transport et le tourisme.- Conseiller du premier ministre et responsable de la cellule d’appui aux partenariats publics et privés. PPP

Mohamed Moussa est polyglotte.

A la fin de son mandat très court il faut le dire son bilan est incontestablement très positif avec la mise en œuvre du guidage radar. La surveillance de l’espace aérien ASECNA 16 millions de kilomètres carres pour ne citer que ceux-ci.

Quant aux ressources humaines son bilan est très apprécié par les partenaires sociaux ce qui est normal car le bien être du travailleur a toujours été son objectif ce qui va de pair avec sa formation d’ancien syndicaliste.

Au plan financier il faut rappeler que lors de sa prise de service en 2017 les finances étaient mal en point et la confiance des bailleurs de fonds a été retrouvée en témoigne le financement du PSE 2018-2022 à plus de 400 milliards de FCFA.

En tant qu’ancien cadre de l’Agence pendant 34 ans et quelques mois ayant connu tous ses rouages et assisté a plusieurs successions de Directeurs généraux pour des mandats plus longs pendant lesquelles des situations difficiles ont été vécues par l’Agence et les agents je qualifie le mandat Mohamed MOUSSA plus court et bien qu’entaché par la pandémie COVID19 de très bien réussi et souhaite sa reconduction ou une prolongation de son mandat pour rattraper la période de la pandémie pendant laquelle les recettes étaient nulles et l’Agence a payé régulièrement les salaires a même fait des gestes sociaux a tous ses agents et aucun de ses projets n’est annulé preuve de bonne assise financière.

Je respecte la décision de mon pays de présenter son candidat que je respecte mais il est aussi de notre devoir nous cadres de ce pays et spécialistes du domaine en question de pouvoir se prononcer prodiguer des conseils dans un cadre de bon sens et non de désobéissance.

Mohamed MOUSSA a toujours été à nos côtes nous mauritaniens.

Je lui dois nous. Nous lui devons tous notre soutien en raison de l’attachement à notre pays et à la disponibilité qu’il a toujours manifestée à l’égard de nos ressortissants.

Mohameden OULD AMAR ex-cadre ASECNA MAURITANIE.