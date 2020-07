ALAKHBAR (Nouakchott) – Le Prix de la « Reconnaissance Citoyenne », qui est dans sa première édition, a été décerné, Dimanche, à Ibrahima Mokhtar Sarr, président du parti AJD/MR et Samba Thiam président du parti FPC, pour leurs "abnégation, engagement désintéressé et sacrifice pour une Mauritanie fondée sur ses valeurs islamiques, culturelles et démocratiques".

« Ces deux hommes incarnent parfaitement les valeurs présentées plus haut. Ainsi, au crépuscule de leur vie publique, ils méritent une Reconnaissance, pendant qu’ils sont encore parmi nous (...) à travers la reconnaissance de ces deux, c’est une reconnaissance de tous ceux qui se sont engagés dans des luttes justes avec un esprit de sacrifice pour le compte de toute la Mauritanie», notent les organisateurs dans un communiqué parvenu à Alakhbar.

Le Prix de la « Reconnaissance Citoyenne » est initié par de jeunes mauritaniens venant d’horizons différents pour distinguer les hommes et femmes dont le parcours est "inspirant".

Au-delà delà de la reconnaissance symbolique à travers des trophées, chaque récipiendaire reçoit la somme de 2.600 000 MRO accompagnant le prix

Cette première édition du Prix de la Reconnaissance Citoyenne a été marquée par l’octroi d’un soutien financier à hauteur de 19 800 MRO à l’ONG ALCAE pour son engagement en faveur des enfants abandonnés.