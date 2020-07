ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Mouvement pour le Renforcement de l’Amitié Sénégalo – Mauritanienne (M.RASM) appelle les autorités des deux pays à trouver "une solution rapide aux Sénégalais installés en Mauritanie mais bloqués, actuellement, au Sénégal et les Mauritaniens résidant au Sénégalais mais bloqués, à leur tour, en Mauritanie, en raison de la fermeture des frontières due à la Covid-19".

Dans un communiqué parvenu à Alakhbar, le M.RASM rappelle que ces Sénégalais et Mauritaniens "vivent une situation pénible depuis plus de quatre (04) mois et risquent même de ne pas pouvoir se réunir avec leur famille lors de cette fête de la Tabaski".

Le Mouvement pour le Renforcement de l’Amitié Sénégalo – Mauritanienne "prie les président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et sénégalais Macky Sall, pour des raisons humanitaires, à faciliter leur retour de part et d’autre tout en promettant le respect du protocole sanitaire".