SNIM: Des employés protestent contre la maltraitance 

ALAKHBAR (Nouakchott) - Les chauffeurs de camion dans la mine de Qalb al-ghaîn gérée par la Société nationale industrielle et minière (SNIM) ont protesté, mardi, contre « la maltraitance » qu’ils disent subir de la part de leur supérieur hiérarchique.

Les protestataires ont déposé une plainte auprès de leur chef de services dans laquelle ils exigent un meilleur traitement de la part du supérieur en question responsable. Ils demandent d’ailleurs à ce que ce dernier retire, dans les plus brefs délais, ses propos « injurieux » à leur égard.

Ces chauffeurs - qui conduisent des camions miniers, avec une charge utile comprise entre 150 et 200 tonnes de pierres minérales - sont des travailleurs non permanents et appartiennent à des entreprises privées en contrat avec la SNIM.