Mauritanie :  Ghazouani égale Aziz, selon Samba Thiam

ALAKHBAR (Nouakchott) - Samba Thiam, président du parti d’opposition mauritanien Forces Progressistes du Changement (FPC) estime que le régime du président Mohamed Ould Ghazouani « n’est guère différent » de celui de son prédécesseur Mohamed Ould Abdel Aziz. Il était en conférence de presse ce jeudi à Nouakchott.

« Il y a plus de similitudes que de divergences » entre le régime de Ould Ghazouani et celui de Ould Abdoul Aziz, selon Samba Thiam qui dit avoir constaté une « continuité dans la violation des droits humains, de l’impunité, et de la répression »

Le chef du parti FPC a également accusé Ould Ghazouani de poursuivre la politique « partiale » de son prédécesseur en « accordant aux partis arabo-berbères des récépissés, certains au pied-levé, tout en le refusant aux partis FPC et IRA qui ont rempli toutes les conditions légales ».

Samba Thiam a aussi dénoncé ce qu’il appelle «la discrimination à caractère ethnique et raciste se poursuit de plus belle, dans tous les secteurs de la vie ».