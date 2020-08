Mauritanie : Liste des membres du nouveau gouvernement

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Ministre secrétaire général de la Présidence de la République Adama Bokar Soko a dévoilé ce dimanche la liste des membres du gouvernement de Mohamed Ould Bilal :



- Ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdoullah Ould Boya



- Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l'étranger, Ismaël Ould Cheikh Ahmed



- Ministre de la Défense nationale, Hanenna Ould Sidi



- Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Dr. Ahmed Salem Ould Merzoug



- Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de la Promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane



- Ministre des Finances, Mohamed Lemine Ould Dhéhbi



- Ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb



- Ministre de l'Éducation nationale, de la Réforme, de la Formation technique et de la Réforme, Aïnina Ould Eyih



- Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Energie, Abdessalem Ould Mohamed Saleh



- Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration, Dr.Camara Mohamed Saloum



- Ministre de la Santé, Nédhirou Ould Ahmed



- Ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Abdel Aziz Ould Dahi



- Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Naha Mint Hamdy Ould Mouknass



- Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Khadijettou Mint Bouka



- Ministre du Développement rural, Dy Ould Zein



- Ministre de l'Equipement et des Transports, Mohamedou Ould M’Haïmid



- Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Ahmed Ould Ahmed



- Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l'information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Dr. Sidi Ould Salem



- Ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Lemrabott Ould Bennahi



- Ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid’Ahmed



- Ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Naha Mint Haroune Ould Cheikh Sidiya



- Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mariem Bekaye



- Ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmedou Tdjane Thiam.



- La conférence de presse s’est déroulée en présence du Directeur de Cabinet du président de la République,



- Abdel Vettah Ould Mohamed, conseiller à la présidence la République,



- Ahmed Bahine, chargé de mission à la présidence la République,



- Ahmed Salem Mohamed Vadel, chargé de mission à la présidence la République.