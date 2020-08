Mauritanie - Isselkou Ahmed Izid Bih : « Ma place n’est plus à l’UPR »

ALAKHBAR (Nouakchott) - Lancien ministre mauritanien des affaires étrangères et de la coopération Isselkou Ould Ahmed Izid Bih a annoncé, lundi, sa démission du parti au pouvoir, Union Pour la République (UPR), selon un communiqué parvenu à Alakhbar.

«Ma place n’est plus à l’UPR» a dit l’ex-chef de la diplomatie mauritanienne qui estime que le président Mohamed Ould Ghazouani « semble plus enclin à exprimer sa sollicitude à l’endroit de ses opposants politiques qu’à l’égard de ceux qui l’ont porté au pouvoir »





« J’ai eu l’honneur de diriger l’UPR, sur proposition de l’ex-président, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, en 2014, a-t-il rappelé. J’ai alors fourni tous les efforts en mon pouvoir, en collaboration avec la direction du parti de l’époque, pour en redynamiser et moderniser les structures, lui apporter un sang neuf, et de l’ouvrir à la coopération internationale ; à l’époque, nous avions en point de mire le renouvellement de la classe politique...»





Isselkou Ould Ahmed Izid Bih n’a pas également supporté ce qu’il appelle « les grandes manœuvres politiciennes et règlements de comptes entre l’ex-président de la République et son -de facto- numéro deux durant toute la précédente décennie ». Il promet d’ailleurs de continuer « "contre vents et marées" à prôner la réconciliation entre les deux hommes».