Guinée Conakry : Condé, candidat pour un 3ème mandat

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le président de la Guinée Conakry, Alpha Condé, a annoncé sa candidature à sa propre succession aux élections présidentielles prévue le 18 octobre prochain, suite à une modification constitutionnelle.

Alpha Condé « est candidat » à la présidentielle, a confirmé le président de l’assemblée nationale guinéenne, Amadou Damaro Camara.

Le professeur Condé a été désigné comme candidat à sa réélection par la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité (CODECC), créée le lundi 3 août et qui réunit les partis de la majorité présidentielle.

La candidature controversée d’Alpha Condé a heurté la Communauté internationale. Les États-Unis ont exprimé leurs « vives inquiétudes » et l’ONU la France leur « préoccupation »

En mars dernier, le pouvoir avait appelé les Guinéens à un double scrutin législatif et référendaire sur la Constitution, boycotté par l’opposition, selon Tribune Ouest. Le scrutin était estimé « peu crédible » par l’Union européenne qui l’avait qualifié de « non inclusif et non consensuel ».