Mauritanie: Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni, le mercredi 12 Août 2020, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



A cette occasion, Son Excellence le Président de la République a souhaité la bienvenue à la nouvelle équipe gouvernementale, tout en demandant aux ministres de maintenir les principes fondamentaux de solidarité gouvernementale, de proactivité et d’inclusivité, afin d’accélérer la mise en œuvre des programmes de développement du pays.



Il a également engagé le Gouvernement à consacrer les principes de bonne gouvernance, à travers la transparence, la bonne coordination, l'organisation efficiente du travail et le suivi rigoureux des actions.



A cet égard, les ministres devront veiller, chacun en ce qui le concerne, au respect scrupuleux de la réglementation en vigueur en matière de marchés publics.



Par ailleurs, le Président de la République a instruit le Gouvernement à l'effet de poursuivre la sensibilisation des populations sur la nécessité de maintenir les mesures barrières afin de prévenir la propagation de la pandémie du COVID 19.



Le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.