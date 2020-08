Burkina Faso : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Police burkinabé a arrêté, mercredi dans la capitale Ouagadougou, un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent.

Le réseau, constitué de trois étrangers, a réussi à retirer et à transférer une somme globale de trente et un million cinq cent soixante-quatre mille francs FCFA (31.564.000 FCFA) vers le Nigéria du 06 au 13 juillet 2020 après avoir visité plus de cinquante guichets automatiques des banques de Ouagadougou.

Les trois détenait 509 cartes bancaires avec lesquelles ils effectuaient des opérations de retraits auprès des guichets automatiques dans les environs de minuit-3 heures du matin.