Mauritanie : L’Iran aurait poussé Aziz à renverser SIDIOCA (Diplomate)

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’Iran aurait poussé l’ex-président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, à commettre le coup d’Etat du 06 août 2008 renversant le président Sidi Ould Cheikh Abdellah et mettant fin aux relations diplomatiques entre Jérusalem et Nouakchott, selon Freddy Eytan, ancien ambassadeur d'Israël en Mauritanie.





« Sous l’impulsion de l’Iran des Ayatollahs, un coup d’Etat bouscula la donne et ce régime pragmatique tomba…Le nouveau leader de la Mauritanie [Mohamed Ould Abdel Aziz] choisira de mettre un terme aux relations fructueuses avec l’Etat Juif… », a écrit le diplomate dans un long article intitulé : « Israël-Mauritanie – Témoignage » et publié sur le site du JCPA-CAPE de Jérusalem (Centre des Affaires Publiques et de l’État).





Freddy Eytan a également dit: « Avec la normalisation de nos relations avec les Emirats et d’autres pays arabes, nous espérons que le régime actuel renouvellera ses engagements et le drapeau frappé de l’étoile de David flottera une nouvelle fois à Nouakchott ».