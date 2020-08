Mauritanie : L’opposition dénonce la « bénédiction » de la normalisation EAU-Israël

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Coalition des Forces du Changement Démocratique (RFD, UFP et UNAD-Opposition) a dénoncé ce qu’elle appelle la « bénédiction mauritanienne » de la normalisation des relations diplomatiques entre les Émirats Arabes Unis et l'Israël, selon une déclaration de presse parvenue dimanche à Alakhbar.

« La Mauritanie déclare son soutien à l'État frère des Emirats et rappelle ses positions constantes en faveur de la cause palestinienne », avait rapporté samedi l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI) qui reprenait un communiqué du Ministère mauritanien des Affaires étrangères suivant cette normalisation entre Abu Dhabi et Tel Aviv.

La Coalition des Forces du Changement Démocratique considère que « toute forme de normalisation avec l'entité sioniste comme une couverture aux crimes perpétrés par le colonisateur à l’encontre du peuple palestinien frère, et une flagrante conspiration contre la question centrale de tous les arabes et musulmans ».