ALAKHBAR (Nouakchott) - L’ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz « a été enlevé », selon ses proches collaborateurs qui exigeant sa « libération sans délai » dans un communiqué consulté par Alakhbar sur la page Facebook de Isselkou Ahmed Izid Bih, ancien ministre des Affaires étrangères de Ould Abdel Aziz.

Lire: L’ex-président Aziz, auditionné par la Police des crimes économiques

Selon le communiqué, «la police politique du régime a enlevé, cet après-midi, l'ancien Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, ce qui constitue un précédent dangereux et une première dans notre pays et dans la sous-région. Cela, suite à la question de « référence » qui avait provoqué la crise au sein du l’Union Pour la République, en octobre dernier ».

« L’opinion publique nationale et internationale a suivi la campagne féroce dirigée contre le président Mohamed Ould Abdel Aziz et contre son entourage familial ces derniers mois, qui a violation flagrante de la vie privée de sa famille, des codes moraux et des mœurs de notre société. Même les femmes et enfants n’ont pas été épargnés des perquisitionne de domicile, de la campagne de diffamation, de calomnie et de provocation ».