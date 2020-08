Mauritanie : Les maires, « choqués de l’ampleur des détournements publics »

ALAKHBAR (Nouakchott) L'Association des Maires de Mauritanie (AMM) s'est dite « choquée face à l’ampleur des détournements de fonds publics et des biens du peuple mauritanien, révélé par l’enquête parlementaire ».

Dans un communiqué parvenu ce lundi à Alakhbar, l’AMM estime que "les sommes énormes qui ont été détournées et gaspillées, durant cette dernière décennie, suffisaient pour garantir le développement local et résoudre les problèmes de pauvreté, de santé, d'éducation, d'eau potable et de précarité" au niveau des communes.

L'Association des Maires de Mauritanie a également exprimé sa satisfaction de l'Assemblée nationale qui, selon l'AMM, a assumé son rôle de pouvoir législatif à travers la Commission d'Enquête Parlementaire (CEP).