Guidimakha : Le PDT du Conseil Régional adhère au principe de séparation des pouvoirs

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Président du Conseil Régional du Guidimakha (Sud), Issa Coulibaly, exprime son " entière adhésion au principe de séparation des pouvoirs marqué par la valorisation de l’institution parlementaire ", selon un communiqué parvenu à Alakhbar

Selon Issa Coulibaly, " la séparation des pouvoirs consacrée désormais à travers la création d’une Commission d’Enquête parlementaire pour faire la lumière sur la gestion du pays au cours de la dernière décennie est en soi un changement de paradigme qui vient consolider l’état de droit en ouvrant des perspectives heureuses et rassurantes pour notre jeune démocratie ".

Le Président du Conseil Régional du Guidimakha indique que " cette nouvelle gouvernance politique est basée sur la concertation, le dialogue et la recherche du consensus pour préserver les intérêts de tous les acteurs. Elle a permis d’apaiser le climat politique jusque-là délétère et plombé par des antagonismes et des égos exubérants au grand mépris du jeu démocratique ".

Issa Coulibaly note par ailleurs que sur le plan économique, " malgré la pandémie de la COVID-19, le programme du président de la république, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani « Tahoudaty », mes engagements, a permis le lancement de projets vitaux visant à changer qualitativement le quotidien des citoyens. Au plan social, l’apaisement politique qui prévaut est un contexte favorable au raffermissement de la démocratie et de l’unité nationale ".