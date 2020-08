ALAKHBAR (Nouakchott) - L’ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été "humilié" par la Police en le fouillant "indécemment" lors de son arrestation, lundi dernier, ont dénoncé ses avocats lors d'une conférence de presse, tenue jeudi à Nouakchott.

La police a également "confisqué le passeport de l’ex-président, sa montre et ses lunettes" avant de le placer dans une "chambre étroite, salle et remplie de moustiques. Il n’y avait ni de l’eau à boire, ni de l’air conditionné", a indiqué Me Maître Mohamedden Cheddou du collectif des avocats de défense.





Selon la défense, l’ex-président est resté dans sa chambrette jusqu’à 23h,30 avant qu’on lui amène de l’eau, un petit matelas, un coussin et une moustiquaire, mais sans le laisser dormir ; ils ont perturbé son sommeil jusqu’au matin.





Le lendemain, Mohamed Ould Abdel Aziz a donc refusé d’être interrogé dans ces conditions et en l’absence de ses avocats. Il a n’a donc coopérer avec le directeur général adjoint de la Sûreté nationale qui était venu l’interroger le lendemain en compagnie de 10 officiers de la Police judicaire.