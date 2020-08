La CVE / VR se félicite de la CEP et demande une enquête sur les années "de braise"

ALAKBAR (Nouakchott) - Dans un communiqué parvenu vendredi à Alakhbar, la Coalition Vivre Ensemble Vérité et Réconciliation (CVE / VR) dit : « S’il faut se féliciter du fait que, pour la première fois dans notre pays, le parlement assume son rôle de contrôle de l’action gouvernementale et des suites judiciaires (...), il convient de s’interroger sur la volonté du pouvoir de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani de s’attaquer à la question autrement plus vitale et centrale de la cohabitation entre nos différentes composantes nationales et des tares qui la plombent. »

Dans ce contexte, la coalition se demande « Si en si peu de temps l’on a pu diligenter une telle enquête qui a abouti à l’interpellation d’un ancien chef de l’état, comment comprendre que l’on ne puisse initier une enquête pour mettre la lumière sur le génocide des années de braises, en arrêter les responsables et les exécutants, et mettre fin ainsi à la suspicion entretenue qui mine, depuis plus de 30 ans, les relations intercommunautaires dans notre pays.

La CVE / VR dit qu’elle « Ose espérer que le processus entamé suite à l’enquête parlementaire sera mené à bout dans le strict respect de la loi tout en appelant le régime du Président Ghazouani à prendre à bras le corps la problématique de l’unité nationale en appelant à un dialogue inclusif pour rediscuter du contrat national et mettre fin à toutes les formes de discrimination.

