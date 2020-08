Maroc : Enseignement en ligne en vigueur à partir de l’année 2020/ 2021

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministère marocain de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, le samedi 22 Août 2020, la rentrée en vigueur dès le début du mois de septembre prochain, l’enseignement à distance adopté comme modèle pédagogique dans tous les niveaux du système éducatif. Cette mesure concerne aussi bien le public que le privé.

Par ailleurs, le ministère affirme que « l'enseignement en présentiel sera assuré pour les apprenants dont les parents optent pour ce modèle » Ce mécanisme permettra aux parents de faire le choix qui leur est convenable.

Cette décision est due aux faites que la situation épidémiologique reste inquiétante. Car, le taux de contamination est en hausse de jour en jour.

Le système éducatif marocain est caractérisé par la cohabitation du système public et privé, et de l'enseignement francophone et arabophone.

Le système public est géré par le ministère marocain de l’Éducation nationale alors que celui du privé par des entreprises privées ou par des structures d'enseignement étrangères, publiques ou mixtes.