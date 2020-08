ALAKHBAR (Nouakchott) - Le congrès de l’Union des Forces de Progrès (UFP) prévu du 28 au 30 de ce mois d’août sera une « mascarade », selon un communiqué parvenu à Alakhbar est signé par 120 militants et hauts cadres du parti dont deux vice-présidents (Kadiata Malick Diallo et Assane Soumaré) et le secrétaire général (Mohamed Moustapha Ould Bédredine).

« La mise en scène de la mascarade entre dans sa dernière ligne droite. Le décor est placé avec pour maître de cérémonie le Président qui a dirigé le Parti, sans interruption durant plus de vingt ans », aiffirement les signataires.

Le congrès à venir ce serait aussi « le couronnement du processus de destruction de l’œuvre d’un grand parti pour porter l’idéal d’une société de progrès, de démocratie, de justice sociale et d’égalité (…) Ce processus de destruction déclenché depuis 2011, et face à la résistance acharnée de bon nombre de militants, un congrès mascarade et d’exclusion va se tenir à partir du 28 août, sous la direction du Président du Parti et de son cercle proche, responsables de la perte de nos bastions électoraux et de bon nombre de nos bases ».

« Pour fuire les responsabilités dans l’échec manifeste que rien ne peut plus camoufler, depuis la déroute électorale de la dernière élection présidentielle, cette défaite est mise totalement et uniquement sur le dos du système, poursuit le communiqué. Ce système aurait eu pour cible principale, dans l’élection présidentielle, le candidat d’un parti qui s’était déjà autodétruit par la livraison de ses conquêtes électorales et de ses bases à l’adversaire, par le boycott des élections de 2013 ».

« Pour qu’il n’y’ait aucune fausse note dans la tenue de la mascarade, on a pris le soin de mettre hors circuit tous ceux qui constituaient une menace contre l’œuvre de destruction du Parti (…) Le Président du Parti préfère ainsi insulter ses compagnons de lutte de plus de 50 ans, pour occulter les causes des divergences profondes qu’il a avec eux. C’est en réalité une accusation presque explicite affirmant qu’ils sont tout simplement au service de l’ennemi. »