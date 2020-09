Mauritanie : Le HCR contribue à la lutte contre le COVID 19

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR – Mauritanie) a apporté, vendredi dernier, sa contribution à la lutte contre le COVID 19 à Bassiknou (sud-Est) en accordant au Gouvernent un don d’équipements de protection individuelle (EPI) et de produits médicaux.

Le don comprend aussi deux bâtiments préfabriqués (Refugee Housing Units - RHU) servant d’unités d’isolement au centre de santé de la ville et deux autres mis à disposition aux postes frontaliers de Fassala (Doueinkara), principal point d'entrée pour les réfugiés fuyant l’insécurité au Mali.

Quatre RHU supplémentaires ont été mis à disposition aux frontières, au niveau d’Adel Bagrou et Gogui/Koben.

Le HCR a par ailleurs offert des médicaments essentiels, d’un échographe à ultrasons au centre de santé de Bassiknou et d’antipaludéens à la Direction Régionale à l'Action Sanitaire (DRAS) pour toutes les structures de santé de la région.

Le Haut Commissariat des Nations unes pour les Réfugiés concentre en particulier ses efforts dans la région reculée du Hodh Chargui qui accueille depuis 2012 plus de 61,000 réfugiés ayant fui le conflit au Mali et ayant trouvé refuge dans le camp de Mbera et aux alentours.