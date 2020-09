Mauritanie :  Session extraordinaire du Parlement

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Parlement mauritanien a entamé ce Jeudi une session extraordinaire durant laquelle le premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud devra présenter la politique générale de son Gouvernement.

L’ordre du jour de cette session comporte, - outre l’adoption de ce programme - la discussion de deux textes importants dont l’un va jeter les bases d’un régime fiscal spécial auquel seront soumises les sociétés en charge d’exécuter les marchés communs entre notre pays et le Sénégal tout au long de la période de réalisation du projet du Pont de Rosso qui va renforcer – sans aucun doute - les liens de fraternité, d’amitié et de coopération entre les deux pays voisins.

Le second projet de loi porte sur la ratification de la convention d’assistance administrative réciproque en matière fiscale et visant à faciliter la coopération administrative internationale entre les pays signataires de cette convention et permettre de lutter contre l’évasion fiscale.