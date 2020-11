BP va appuyer des activités environnementales en Mauritanie

ALAKHBAR (Nouakchott) - La compagnie British Petroleum (BP) se lance dans un programme de gestion environnementale en Mauritanie, intitulé SECOMA, selon un accord signé jeudi avec le Ministère de l’Environnement et du Développement durable.

L’accord a été signé par la ministre mauritanienne de l’Environnement et du Développement durable, Mariem Bekaye, et le représentant de BP, Mohamed Ould Imam. Il prévoit un appui de BP aux activités environnementales et scientifiques dans les zones côtières continentales et sa contribution à la gestion intégrée des potentiels impacts environnementaux en milieu marin.

« L’accord va contribuer au efforts de préservation des ressources halieutiques en Mauritanie », a indiqué la ministre Mariem Bekaye.

« BP Mauritanie honore son engagement à mener des étudies sur l'impact environnemental de ses activités liées à l’exploitation du champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim (GTA) », a souligné son représentant, Mohamed Ould Imam.