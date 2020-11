Visite présidentielle à la Vallée : La CVE / VR appelle Ghazouani à « l’essentiel »

ALAKHBAR (Nouakchott) – En réaction à la visite de Mohamed Ould Ghazouani dans la zone de la Vallée (Sud), la CVE/VR rappelle au président mauritanien que « s'il est important d'aller au contact des populations, en particulier dans la vallée martyrisée et marginalisée, il est encore plus important que le régime s'attaque à l'essentiel ».

L’essentiel pour la CVE/VR c’est "qu’il est temps que ces populations que l'on infantilise soient traitées comme des citoyens pleins et entiers en levant les obstacles à leur enrôlement et leur accès à l'état-civil".

Dans un communiqué à Alakhbar, la coalition considère aussi "qu’une réforme en profondeur du système éducatif ayant pour socle l'enseignement en langues nationales doit être engagée pour en finir avec les inégalités structurelles qui minent toute possibilité d'une unité nationale véritable de l'ensemble des composantes de notre peuple."

"De même qu'il urge de rompre avec les pratiques relevant d'une véritable politique de colonisation intérieure en corrigeant cette image de contraste rendue beaucoup plus saillante à travers l'accueil de la délegation présidentielle, entre des autorités régionales issues de la seule composante arabe et la massenégro-africaine, par une politique de décentralisation responsabilisant les populations locales. Ces mêmes populations dont les terres sont systématiquement spoliées à cause d'une loi foncière inique qui ne s'applique que dans la seule vallée du fleuve et qu'il faut absolument réformer dans le sens d'une meilleure justice sociale".