Mauritanie : La HAPA adresse un blâme au site Cridem.org

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) a adressé un blâme au site ‘’Cridem.org’’ sans préjudice des sanctions et peines prévues par les lois.

La décision a été prise lors d’une réunion du Conseil de discipline de la HAPA en date du mardi 17 Novembre 2020.

Le blâme fait suite à "la publication sur le site ‘’cridem.org’’ d’un article portant atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale du pays, incitant à la haine et à la discorde entre les composantes nationales et faisant l’apologie de la violence", explique un communiqué de la HAPA.

De son côté, le site CRIDEM est tenu de s’engager à ne plus publier des articles écrits ou informations pénalisés par les lois et règlements.