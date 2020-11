COVICIM : l’Etat mauritanien a pendu 28 militaires négro-mauritaniens pour célébrer l’indépendance

"Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990, l’Etat mauritanien a pendu à Inal 28 militaires négro-mauritaniens pour célébrer le trentième anniversaire de l’accession de notre pays à l’indépendance," selon un communiqué du Collectif des Orphelins des Victimes Civiles et Militaires 1986-1991 (COVICIM ).



"Depuis cette date, le 28 novembre a perdu son lustre pour devenir un jour de deuil pour la communauté noire touchée dans sa chaire et dans son existence. Cette nuit d’horreur marque le point culminant d’un génocide sauvagement orchestré par l’Etat mauritanien contre la communauté noire du pays".



"L’épuration ethnique systématique, entamée quelques années auparavant, touchera tous les secteurs de la vie nationale et en particulier les forces armées et de sécurité dont plus de 520 membres seront assassinées dans les camps mouroirs d’Inal, Azlatt, Nbeika, Jreida, Benamira, Aleg,Tiguint et autres camps et garnisons militaires à travers le pays (environ 32 sites de torture connue)".



"Trente-ans ont passé depuis mais jusqu’ici les veuves, les orphelins et les ayant-droits des victimes de ce génocide perpétré par le régime du sanguinaire colonel Maouiya Ould Sid’Ahmed Taya ignorent encore où sont enterrés leurs proches et n’ont donc pas pu avoir accès à leurs dépouilles (ou ce qui en reste) pour leur offrir des sépultures dignes et conformes aux recommandations de notre sainte religion l’Islam. Pourtant l’Etat mauritanien avait annoncé en mai 2011, l’ouverture d’une enquête pour localiser les tombes de tous les militaires disparus mais cela n’a jamais connu le moindre début d’exécution".



"Les victimes de ces événements douloureux réclament en vain que justice soit rendue. Au contraire les commanditaires et les exécutants du génocide se pavanent aujourd’hui dans les rues et ruelles de Nouakchott et de toutes les villes du pays sans la moindre crainte, protégés par l’Etat à travers une scélérate loi d’amnistie votée en 1993 qui empêche toute poursuite à leur encontre. Pire, certains d’entre eux sont promus aux plus hautes fonctions dans l’appareil de l’Etat."



"Les organisations signataires de la présente déclaration exigent :



1- L’abrogation de la loi d’amnistie de 1993



2- L’ouverture d’une enquête afin que toute la lumière soit faite sur la page la plus sombre de l’histoire de notre pays



3- Les responsabilités soient situées et les criminels traduits en justice.



Nous rappelons à l’Etat mauritanien que le pardon et la réconciliation ne se décrètent pas et qu’ils ne peuvent intervenir tant que ce dernier ne se sera pas acquitté des devoirs de vérité, de justice, de mémoire et de réparation dans le cadre d’une justice transitionnelle.



Alors et seulement alors, le 28 novembre pourra à nouveau représenter pour tous les mauritaniens la date symbolique de l’indépendance nationale et cesser d’être le symbole de la discorde."



"Joint à cette déclaration la liste des 28 pendus à Inal en 1990.



Fait à Nouakchott, le 25 Novembre 2020



La liste des 28 soldats noirs mauritaniens pendus le 27 et 28 novembre 1990 à Inal par le régime de Ould Taya :



01 - Sergent-chef Diallo Abdoulaye Demba



02 - Adjudant-chef Abdoulaye DJIGO



03 - 1ère classe Samba Oumar NDIAYE



04 - 1ère classe Ibrahima Demba DIALLO



05 - 1ère classe Mamadou Hamadi SY



06 - Sergent Mbodj Abdel Kader SY



07 - 1ère classe Samba Baba NDIAYE



08 - 2ème classe Oumar Demba DIALLO



09 - 1ère classe Amadou Saïdou THIAM



10 - 1ère classe Mamadou Oumar SY



11 - 1ère classe Abdarahmane DIALLO



12 - Sergent DIALLO Demba Baba



13 - Soldat Mamadou Demba SY



14 - Soldat Alassane Yéro SARR



15 - Caporal Amadou Mamadou BAH



16 - Sergent-chef Lam Toro CAMARA



17 - Sergent chef Souleymane Moussa BAH



18 - 2ème classe Oumar Kalidou THIAM



20 - Sergent Samba SALL



21 - 2ème classe Abdoulaye Beye DIALLO



22 - 1ère classe Cheikh Tidiane DIA



23 - 2ème classe Samba Bocar SOUMARE



24 - 1ère classe Moussa NGAÏDE



25 - 1ère classe Siradio LÔ



26 - 1ère classe Demba Oumar SY



27 - Sergent Adama Yero LY



28 - 2ème classe Samba Demba Coulibaly."