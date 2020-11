60 ans d’indépendance : Le M.R.A.S.M félicite le peuple mauritanien

ALAKHBAR (Nouakchott) – Dans un communiqué parvenu ce vendredi à Alakhbar, le Mouvement pour le Renforcement de l’Amitié Sénégalo-Mauritanienne (M.R.A.S.M) « adresse ses chaleureuses félicitations à Son Excellence Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et au peuple mauritanien en ce jour du 28 novembre date de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de la Mauritanie ».

Le président et l’ensemble des membres du M.R.A.S.M « saluent la résistance armée et culturelle pour bâtir un Etat indépendant et démocratique. Nos pensées aux martyrs qui ont versé leur sang afin de préserver la digité des filles et fils de cette grande nation ».

« La Mauritanie et le Sénégal sont deux pays frères qui partagent les mêmes géographie et civilisation. L’histoire retiendra les efforts consentis par les dirigeants de nos deux nations pour maintenir des relations solides, sincères et durables »