Fête de l’indépendance : Décoration de plusieurs personnalités de l’Etat

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, a décoré, samedi à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance nationale les personnalités suivantes, en guise de reconnaissance pour leur dévouement et leur sacrifice au service de la nation.



Sont décorés du grade de commandeur de l’ordre national du mérité :



Bacar Ould Soued’Ahmed,



Sidi Ould Moulaye Zein ;



Mohamed Ould Sid’Ahmed ;



Sid Ahmed Ould Ahmed Aïda



Cheikh Sidi Mohamed Ould Cheikh Sidiya



Mohamed El Moctar Ould El Hamed,



Cheikh Ould Abdouke,



Ba El Hadj Mahmoud,



GDD Mohamed Bamba Meguett, Chef d’Etat-major général des armées,



GDD Soultane Mohamed Souad, Chef d’Etat major de la gendarmerie nationale ;



GDD Dah Ould Hamed Ould El Mamy, DG des douanes,



Sont aussi décorés du grade de chevalier de l’ordre national du mérite :



Colonel Med Mahmoud Boubacar Boussalef, attaché militaire New York ,



Lt colonel Mamadou Siraji Sow, ministère de la défense nationale,



Lt Colonel Ahmoudy Bekaye Ahmed Baba, ministère de la défense nationale



Ahmed Sid’Ahmed Dié, Secrétaire général



Yakoub Ould Ahmed Aïcha, secrétaire général,



Ahmed Mohamed Mahmoud Deih, secrétaire général



Zeinebou Mint Ahmednah, secrétaire générale



Ba Ousmane, ministère du Pétrole,



CC Sidi Mohamed Moustapha, ministère de la défense nationale ;



CDT Hamadi Mohamed Saleh, ministère de la défense nationale ;



Commissaire divisionnaire, Mohameden Ould Mohamdy, ministère de l’intérieur ;



Inspecteur de police Boubacar Ould Ely Weïss,



Fatimettou Mint Abdel Maleck, présidente du conseil régional de Nouakchott,



Abdoulay Mamadou Ba, directeur de la SONADER ;



Chrif Ould Abdallahi Homme d’Affaires



Ibrahima Moussa Gueye, inspecteur de trésor,



Mamina Mainia Nana, ministère de l’Education nationale,



Yedali Hacen, journaliste



Turkya Taher Daddah, première directrice de l’ENA,



Mohamedou Mohamed Sidi, président de la plate forme des secteurs non étatiques,



De la médaille de reconnaissance nationale :



CDT Sidi Mohamed Moussa Sidibé, ministère de la défense nationale



Médecin CDT, Tidjani Mohamed Abass,



Médecin CDT, Noura Didi Biha,



Dr. Mohamed Abdallahi M’Bareck M’Bareck, dentiste



Ac Jiddou Cheikhna Bouheina, ministère de la Défense nationale



Oumkelthoum Bah Moctar, FLSH/UA



De la médaille d’honneur 1ère classe :



Ac Moustapha Samba Fall Samba Fall, ministère de la Défense nationale,



Mamadou M’Bagne Sow, ministère de l’éducation nationale,



Aminatou Amadou N’Diaye, déléguée régionale Nktt Sud



De la médaille d’honneur 2ème classe :



AC Teuf Abba Khalifa, brigade de Nouadhibou,



Nina Abou N’Diaye, secrétaire



Ibrahim Mohamedou Sarr, fédération libre de la pêche artisanale,



Et de la médaille d’honneur 3ème classe



Mohamed Bouya Abdel Jelil/G5 Sahel



Brigadier chef Abdoulaye Amadou Camara, ministère de l’intérieur.