Mauritanie : Une batterie de mesures pour réduire la pauvreté

ALAKHBAR (Nouakchott) – À l’accession de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance nationale, ce samedi 28 novembre, le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, a annoncé une batterie de mesures visant à réduire la pauvreté et la précarité, et à assurer une répartition équitable du revenu national et une mise à niveau des ressources humaines, en particulier dans les secteurs des services de base.

Ces mesures qui sont au nombre de 10 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021 :

1- augmenter la pension de base de cent pour cent pour tous les retraités.

2- doubler la pension des veuves des retraités et leurs prestations d'assurance maladie.

3- le paiement mensuel des pensions de retraite.

4- généraliser l’identité de craie pour inclure tous les directeurs d’écoles primaires et secondaires et l’octroyer sur une période de douze mois au lieu de neuf mois précédemment,

5- augmenter la prime d’éloignement,

6- augmenter l'indemnité d'encadrement des inspecteurs de l'enseignement de base, secondaire et technique d'un montant de 10 000 ouguiyas anciennes.

7- augmenter les salaires des agents de santé de trente pour cent et généraliser la prime de risque à tous les personnels de santé.

8- augmenter de cinquante pour cent la prise en charge des patients insuffisants rénaux et des personnes vivant avec handicap et l’octroi à leur profit de transferts mensuels en espèces de 15 000 ouguiyas anciennes,

9- assurance maladie pour les personnes vivant avec handicap,

10- versement de transferts financiers mensuels d'un montant de 20 000 ouguiyas anciennes pour les enfants polyhandicapés.