Mauritanie: Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le mercredi 23 décembre 2020 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi portant remplacement de la Société d’Assainissement, des Travaux, de Transport et de Maintenance (ATTM s.a.) par l'Établissement des Travaux d’Entretien Routier (ETER) pour ce qui reste des Contrats-Programmes N°07 et 03 ratifiés par la loi N°2019-009 et la loi N°2019-010 en date du 19 février 2019.



Le présent projet de loi vise à transférer à l'Établissement des Travaux d’Entretien Routier (ETER) créé récemment, les restes des contrats programmes N°07 et n° 03 précédemment confiés à la Société d’Assainissement, des Travaux, de Transport et de Maintenance afin de se substituer à cette dernière pour l'exécution de volets restants desdits contrats programmes.



Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration et le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement ont présenté une communication conjointe relative au lancement d’un programme de renforcement des capacités des ressources humaines de l’État.



Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'orientation visant la mise en place des conditions favorables à une valorisation réelle et effective des ressources humaines de l’État. A cet effet, elle dresse un état des lieux de la formation continue au sein de l'Administration publique, d'une part, et propose, d'autre part, le lancement d'un vaste programme de renforcement des capacités pour une administration moderne et performante.



Dans un souci d'allègement de l'impact négatif des mesures de précautions sanitaires sur les populations, le Conseil des Ministres a décidé la réduction des heures de couvre-feu qui doit être observé désormais de 20h à 06h du matin sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce jour. Il a également décidé la reprise du travail dans les administrations publiques suivant l'horaire habituel.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:



Ministère de la Justice



Cabinet du Ministre



Chargé de mission: Addou Ould Bebana, Magistrat, précédemment Président de la Chambre Commerciale.



Inspection Générale de l'Administration Pénitentiaire



Inspecteur: Brahim Reggad, précédemment Greffier en chef à la Cour de la Wilaya de Nouakchott Ouest.



Administration Centrale



Direction des Études, de la Législation et de la Coopération



Directeur: Haroune Ammar Ideighbi, Magistrat, précédemment Substitut du Procureur Général près la Cour d'Appel.



Directeur Adjoint: Ahmed Mohamed El Moustapha Adje, précédemment Greffier en chef à la Cour Suprême.



Direction des Affaires Civiles et du Sceau



Directeur Adjoint: N'gaidé Abdoullah, Greffier en chef, précédemment Chef de Service.



Établissements Publics



Centre d'Accueil et de Réinsertion des Enfants en conflit avec la Loi



Directeur: Sidi Mohamed Ould Beidy, précédemment Conseiller Juridique au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.



Ministère de l'Environnement et du Développement Durable



Cabinet du Ministre



Chargé de mission : Sidi Ould Aloueimine, précédemment Directeur des Pollutions et des Urgences Environnementales au même Ministère.



Conseiller Technique chargé des Affaires Juridiques : Ahmed Ould Zein, titulaire d'un DEA en Droit.



Conseiller Technique chargé de la Coopération et des Partenariats: Med Yahya Ould Lafdal, précédemment Chargé de mission au même Ministère.



Administration Centrale



Direction de la Planification, de la Coordination et des Statistiques



Directeur Adjoint: Med Abdellahi Ould Selme, précédemment Directeur adjoint du Contrôle Environnemental au même Ministère.



Direction de la Protection et de la Restauration des Espèces et des Milieux



Directeur : Ethmane Ould Boubacar, Ingénieur d’Etat en Sciences forestières et Master en système d’information localisée.



Directeur Adjoint : Djibril Ly, précédemment Chef de service au Parc National du Banc d’Arguin.



Direction de l’Évaluation et du Contrôle Environnemental



Directeur : Cheikh Tourad Med Saad Bouh, titulaire d'un MBA en Développement durable



Directrice adjointe : Khadigetou Seneh, précédemment chef service évaluation environnementale au même Ministère.



Direction de la Réglementation et des Accords Multilatéraux



Directeur : Ba Moussa, Doctorat en Droit, précédemment Conseiller juridique au même Ministère.



Direction Climat et Économie Verte



Directeur : Sidi Mohamed El Wavi, précédemment Coordonnateur de la cellule Changement climatique au même Ministère.



Directeur Adjoint: Mohamadou Mamoudou Sow, titulaire d'un doctorat en Agrosystème et environnement.



Établissements Publics :



Parc National d’Awleigat :



Directeur Adjoint : Moctar ould Daddah, précédemment coordonnateur de projet au même Ministère.



Agence Nationale de la Grande Muraille Verte :



Directeur : Med Legraa Med el Houssein, titulaire d'un Doctorat en biologie et d'un Master Ecologie et systèmes sahéliens.