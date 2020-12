ALAKHBAR (Nouakchott) - La Commission nationale des droits de l’homme de Mauritanien (CNDH) a été hissée au grade « A », par le conseil des droits de l'Homme de l'ONU, le mercredi 23 décembre, à Genève.



Le nouveau rang donne à la CNDH le droit de participer aux affaires internationales et régionales et aux réunions des institutions nationales, en tant que membres votants.

La CNDH peut désormais occuper des postes au sein du bureau du Comité international de coordination ou de tout autre sous-comité créé par le Bureau.

Maintenant, la CNDH peut aussi assister aux sessions du Conseil des droits de l’homme et prendre la parole dans le cadre de n’importe quel point de l’ordre du jour et soumettre des documents et prennent des sièges séparés.